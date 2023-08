© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: elezioni statali, governo blocca sito web d'informazione - Le autorità della Malesia hanno bloccato un altro sito web d'informazione, a pochi giorni delle elezioni che si terranno in sei Stati malesiani il 12 agosto. Lo riferisce il quotidiano "Straits Times", secondo cui il sito Utusan Tv, il cui profilo TikTok conta 2,4 milioni di iscritti, risulta inaccessibile da ieri agli utenti web della Malesia. Gli internauti che tentano di accedere al sito vengono reindirizzati a una pagina web che riporta l'avviso "questo sito web non è accessibile in Malesia perché viola la legge nazionale". Il ministero delle Comunicazioni e la Commissione per le comunicazioni della Malesia (Mcmc) non hanno fornito per ora alcuna spiegazione in merito al provvedimento. Nelle scorse settimane le autorità malesiane hanno bloccato altri portali web e blog critici nei confronti del governo del primo ministro Anwar Ibrahim. (segue) (Res)