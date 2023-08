© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: rapporto Onu denuncia "drammatico aumento" dei crimini di guerra - Gli investigatori del Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar (Iimm) della Nazioni Unite hanno riferito oggi di aver raccolto prove significative a dimostrazione di un forte aumento dei crimini di guerra in Myanmar, e hanno annunciato di essere al lavoro per tentare di assicurare i responsabili alla giustizia. Secondo gli investigatori dell'Onu, le forze armate birmane e le milizie loro affiliate sono responsabili di "crimini di guerra sempre più frequenti ed efferati". Nel suo rapporto annuale, il meccanismo investigativo denuncia bombardamenti aerei indiscriminati, roghi di villaggi, uccisioni di massa di civili e prigionieri di guerra, oltre a torture e violenze sessuali. Il rapporto avverte che "il numero degli incidenti che recano il marchio di gravi crimini internazionali" è in "drammatico aumento". L'Onu ha istituito il Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar nel 2018 per indagare sui crimini più efferati compiuti dalle forze armate, che sono tornate al potere nel Paese a seguito di un golpe a febbraio 2021. Nel rapporto, gli investigatori affermano di essere al lavoro per raccogliere prove che dimostrino la responsabilità di specifici individui, in particolare ufficiali di alto livello. (Res)