I fatti del giorno - Italia (2)

24 luglio 2021

- Decreto Asset: Urso, interventi mirati per rimuovere ostacoli e favorire cittadini e imprese - Nel decreto d'agosto “interventi semplici e mirati per sburocratizzare, semplificare, accelerare, rimuovere gli ostacoli. E favorire i cittadini, le imprese, i consumatori”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Più taxi nelle città – sottolinea Urso - con vetture ecologiche, basta con gli algoritmi e l'asta dei voli. Norme contro la delocalizzazione delle imprese, per la tutela della tecnologia strategica e per favorire gli investimenti esteri in Italia”. “Con interventi per sostenere l'impresa del futuro: 700 milioni per la microelettronica e procedure d'urgenza nel campo spaziale. Ecco il governo del fare!”, conclude. (segue) (Rin)