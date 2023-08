I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Santanchè, sui piccoli borghi investiti 34 milioni anticipando scelta degli italiani - Il compito del ministero del Turismo è quello di "sostenere un comparto che può essere l’industria trainante dell’Italia ed è per questo che anticipiamo, con analisi e politiche adatte, quelle che sono le possibilità di crescita del settore nella nostra Nazione. Con questo spirito abbiamo investito nei piccoli Borghi con il fondo da 34 milioni di euro, che diventa un motore e moltiplicatore per il loro sviluppo". Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè sui dati emersi dalla ricerca di Coldiretti- Ixè. "Il ministero del Turismo si è dotato di un piano industriale, da me fortemente voluto, che è funzionale a dare la direzione del turismo in Italia per la durata della legislatura e uno dei punti cardine è la destagionlaizzazione ed in questa strategia trova pieno titolo la valorizzazione dei piccoli Borghi", aggiunge. "Il turismo, per come lo intendo, non è solo un motore economico, ma anche sociale e lo sviluppo dei piccoli Borghi consente il recupero della ruralità e dello spopolamento di parte dell’Italia", conclude Santanchè. (Rin)