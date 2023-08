Sicurezza: vertice Meloni-Piantedosi su nuove norme, in cantiere stretta su espulsione migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vertice serale dopo il Consiglio dei ministri di ieri tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, che parlano di un faccia a faccia per delineare il prossimo pacchetto di norme sulla sicurezza che è atteso a settembre. Tra le misure, un rafforzamento di dotazioni e organici delle forze di polizia, una migliore qualificazione della polizia locale, interventi di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile e per innalzare i livelli di sicurezza delle città. In cantiere c’è un intervento ordinamentale per introdurre una stretta sulle espulsioni dei migranti irregolari, in particolare i soggetti problematici e pericolosi con alle spalle comportamenti violenti. A Rovereto – proseguono le fonti –, un migrante che aveva dimostrato la sua pericolosità poteva girare tranquillamente in attesa dei provvedimenti delle autorità. L’obiettivo del governo – concludono le stesse fonti – è accorciare e semplificare questi passaggi, accelerando l’espulsione di chi dà segnali di pericolosità sociale. (Rin)