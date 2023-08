Slovenia: maltempo, raccolta aiuti anche da comunità slovena che vive in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la comunità slovena che vive in Italia sta raccogliendo aiuti in denaro e materiale per le persone colpite dalle devastanti alluvioni che si sono abbattute sulla Slovenia nei giorni scorsi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui le azioni di raccolta degli aiuti si svolgono, tra gli altri, nei comuni di Duino-Aurisina e Barcola, e sono organizzate anche dai media e dalle organizzazioni degli sloveni in Italia. (Seb)