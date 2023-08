Spagna: per il 73,5 per cento delle aziende settimana lavorativa di 32 ore non è "fattibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 73,5 per cento delle aziende spagnole ritiene che l'applicazione della settimana lavorativa di quattro giorni (32 ore settimanali) non è un'opzione "fattibile" a causa, principalmente, della mancanza di margini di profitto per mantenere i salari con un orario di lavoro migliore. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto rivelato da un'inchiesta di Adecco sul mercato del lavoro in Spagna. La settimana lavorativa di quattro giorni è stato uno dei temi al centro del dibattito politico nel corso degli ultimi mesi. Il governo ha aperto un bando per la concessione di sussidi alle piccole e medie imprese del settore industriale che riducano almeno del 10 per cento l'orario di lavoro e mantengano stabili i salari dei loro dipendenti per due anni. Nella Comunità Valenciana è stata avviata una sperimentazione di 32 ore settimanali per valutarne l'impatto su tre aree principali: salute e benessere, emergenza climatica ed economia. La ministra del Lavoro uscente, Yolanda Diaz, una delle grandi sostenitrici della riduzione dell'orario di lavoro, ha proposto una progressiva riduzione dalle attuali 40 ore a 37,5 nel 2026 e a 32 nei prossimi 9 anni.(Spm)