Marcinelle: Tajani, Italia fiera di quei connazionali che han lottato per vita dignitosa

- L’Italia è fiera dei connazionali che hanno perso la vita a Marcinelle: hanno dimostrato cosa vuol dire essere coraggiosi, battersi per le loro famiglie e per vivere una vita dignitosa. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al sito di Bois du Cazier dove è in corso la commemorazione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle. Questo tragico evento, ha aggiunto, “ha rinsaldato l’amicizia fra Italia e Belgio” e la presenza “della regina madre è una conferma” di questo. (Beb)