Indonesia: rinviata inaugurazione di prova della linea ferroviaria ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha rinviato al mese prossimo il lancio di prova della ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung, un progetto da 7,3 miliardi di dollari realizzato dal consorzio Pt Kcic, cui partecipa la Cina. Si tratta dell'ennesimo ritardo nell'iter per l'attivazione dell'infrastruttura. Secondo il consorzio, sono necessari ulteriori collaudi per garantire la sicurezza e la comodità dei passeggeri che viaggeranno lungo la linea ferroviaria di 142 chilometri, la prima nel suo genere il Indonesia. L'entrata in servizio del progetto, parte della nuova Via della seta cinese (Belt and Road Initiative) era inizialmente prevista per il 2019, ma è stata rinviata più volte a causa di diversi problemi, che hanno contribuito ad aumentare i costi di 1,2 miliardi di dollari rispetto ai preventivi iniziali. Gli ultimi piani prevedevano l'avvio parziale delle operazioni a titolo gratuito dal 18 agosto, ma la data è stata spostata all'inizio di settembre. Pt Kcic punta invece a rispettare l'obiettivo della piena operatività della linea a partire dal primo ottobre. (Fim)