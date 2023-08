Migranti: Tajani, dignità della persona deve essere al centro, lavoriamo per flussi regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dignità della persona deve essere al centro: “ora abbiamo davanti a noi tante donne e uomini, che sono i nuovi migranti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al sito di Bois du Cazier dove è in corso la commemorazione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle. “Dobbiamo ricordare sempre che sono persone. La dignità della persona deve essere al centro. Bisogna lavorare per favorire una migrazione regolare, per dare diritti a chi viene nella nostra Europa e dobbiamo allo stesso tempo combattere chi organizza il traffico di essere umani”, ha aggiunto Tajani, secondo cui per raggiungere quest’obiettivo “serve l'impegno di tutta Europa”. (Beb)