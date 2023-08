Salario minimo: Gelmini (Az), bene incontro con opposizioni venerdì 11 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l’incontro previsto per venerdì 11 agosto tra governo e opposizioni. Finalmente Palazzo Chigi batte un colpo e accoglie l’appello all’ascolto di Carlo Calenda". Lo dichiara Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. "In Italia ci sono tre milioni di lavoratori con una paga oraria inferiore ai nove euro, intervenire è un nostro dovere - sottolinea -. Dal taglio del cuneo fiscale al potenziamento delle politiche attive, fino al salario minimo: di fronte a tutto ciò che va nella direzione di aiutare le imprese, sostenere l’occupazione e migliorare le condizioni di chi lavora saremo sempre in prima linea. Perché le difficoltà che vivono gli italiani non vanno in vacanza: l’inflazione si fa sentire, riempire il carrello della spesa è sempre più complicato, il caro vita pesa sui risparmi delle famiglie. La politica torni ad occuparsi dei reali bisogni degli italiani, lo faccia anche in questo caldo mese di agosto”, conclude Gelmini.(Rin)