Ue: Tajani, Europa sia più forte delle divisioni, favorire amicizia fra i popoli

- L’Italia vuole che le amicizie fra i popoli crescano e l’Europa sia sempre più forte delle divisioni. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al sito di Bois du Cazier dove è in corso la commemorazione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle. “Rappresentiamo un modello positivo: siamo l’unico continente al mondo dove non c’è la pena di morte. Dobbiamo sempre ricordarci quanto è importante essere parte di quest’unione che per i nostri giovani deve rappresentare speranza”, ha detto Tajani. “Viva l’amicizia fra l’Italia e il Belgio, viva l’Europa”, ha concluso il ministro. (Beb)