Sicilia: Santanchè, rimborso a turisti è solo il punto di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo da 15 milioni di euro per Sicilia e Sardegna “è una risposta importante e tempestiva dopo i tanti eventi che si sono verificati, per i turisti che non sono stati rimborsati, ma anche per tutti gli operatori del settore che hanno subito ritardi, disagi, disdette e danni. Pensiamo anche solo alla difficoltà di raggiungere la meta prescelta”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in un’intervista a “La Sicilia”. “Adesso abbiamo stanziato il fondo, a breve spiegheremo come fare per far arrivare i soldi al più presto a chi ne ha diritto”, spiega il ministro, che evidenzia poi la necessità di “rivedere il sistema aeroportuale siciliano nel suo insieme” anche, ma non solo, in un’ottica di rilancio del turismo. “Investire nel turismo è importantissimo, perché, fra l’altro, crea occupazione. La Sicilia ha tutto e deve metterlo a reddito, ma prima di tutto deve vincere la sfida della qualità dei servizi. In quattro parole: alla Sicilia servono programmazione, organizzazione, gestione, destagionalizzazione”, sottolinea il ministro. Per sviluppare in futuro il turismo siciliano in chiave mediterranea e internazionale, aggiunge, “fondamentale sarà il ruolo degli enti locali e delle imprese, che dovranno utilizzare i tanti fondi che abbiamo messo a disposizione per raggiungere l’obiettivo della destagionalizzazione. La Sicilia è un’isola che può avere turismo per 12 mesi l’anno. C’è una forte richiesta di turismo sostenibile e open air che altrove ha trovato una forte risposta nel cicloturismo. Qui ci sono infinite possibilità di organizzare percorsi. Ma occorre anche portare qui gli eventi, soprattutto quelli sportivi, e i congressi. Purché si comprenda che la prima e principale cosa da fare è elevare la qualità dei servizi. La sfida la vinceremo lì”. “Il ministero del Turismo – conclude – ha fatto e farà la propria parte, cioè mettere chi vorrà investire in questo settore nelle condizioni di lavorare”. (Rin)