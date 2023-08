Viabilità: Aspi, su A4 chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 13 alle 15 di oggi, martedì 8 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire a Monza o a Cormano.(Com)