Corea del Sud: attivo delle partite correnti di 2,44 miliardi di dollari nel primo semestre (2)

- L'economia della Corea del Sud è cresciuta più del previsto nel secondo trimestre di quest'anno, nonostante un considerevole calo delle esportazioni. Tra aprile e giugno scorsi il prodotto interno lordo coreano ha registrato una crescita dello 0,6 per cento, il doppio rispetto al trimestre precedente, secondo i dati diffusi dalla Banca di Corea alla fine del mese scorso. Il Pil del Paese aveva subito una contrazione dello 0,4 per cento nel quarto trimestre dello scorso anno. La banca centrale ha riferito anche che i consumi privati hanno registrato una flessione dello 0,1 per cento legata al calo della spesa per servizi come ristoranti e alberghi. I consumi dello Stato sono calati dell'1,9 per cento per effetto della minor spesa legata ai sussidi sociali. La Banca di Corea prevede per quest'anno una crescita dell'economia dell'1,6 per cento su base annua. Nel 2022 l'economia coreana è cresciuta del 2,6 per cento rispetto all'anno precedente. (segue) (Git)