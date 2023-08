Sardegna: Filctem Cgil e Uiltec Uil, Tyrrhenian Linl distante dalle necessità dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun segnale chiaro dal presidente della Regione e dalla Giunta in merito al dialogo con le parti sociali riguardo alla questione energetica e al futuro del sistema produttivo della Sardegna. Questo è il grido di denuncia lanciato dai sindacati Filctem Cgil e Uiltec Uil, che accusano la maggioranza al governo dell'Isola di mantenere nell'ombra "migliaia di lavoratrici e lavoratori" e l'intera collettività riguardo alle interlocuzioni che, in tutta riservatezza, sembrano essere intraprese con il governo nazionale. Un punto particolarmente controverso riguarda le "variazioni imposte dal Governo nazionale sull'utilizzo dei fondi del PnRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che dovranno finanziare il Tyrrhenian Link", un'infrastruttura che secondo i segretari regionali Francesco Garau (Filctem) e Pier Luigi Loi (Uiltec), ha un'importanza rilevante per l'intero Paese ma sembra distante dalle reali necessità della Sardegna. (segue) (Rsc)