Sardegna: Filctem Cgil e Uiltec Uil, Tyrrhenian Linl distante dalle necessità dell'Isola (2)

- I sindacati esprimono la convinzione che il surplus di energia dovrebbe essere visto come un'opportunità di generare nuovi posti di lavoro, attraverso lo sviluppo di filiere legate alla produzione e al riciclo di batterie elettrochimiche di nuova generazione. Inoltre, sottolineano la necessità di un piano per l'implementazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, che potrebbe rappresentare una risorsa cruciale per l'Isola. Al contrario, per quanto riguarda il progetto del Tyrrhenian Link, i sindacati evidenziano una mancanza di chiarezza riguardo alle eventuali contropartite previste e sollevano interrogativi sulla discussione pubblica intorno al tema. L'assenza di una comunicazione aperta da parte del presidente Solinas alimenta dubbi e preoccupazioni sulla direzione in cui si sta dirigendo il progetto. Francesco Garau e Pier Luigi Loi mettono in evidenza la preoccupante prospettiva che "enormi quantità di gigawatt da fonti rinnovabili in Sardegna possano beneficiare il resto del Paese, soprattutto le sue aree più avanzate", senza garantire un equo ritorno di investimenti per l'Isola stessa. Questo rischia di perpetuare il già esistente ritardo di sviluppo che la Sardegna sta vivendo. (Rsc)