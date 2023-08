Credito: Banca Progetto, 725 milioni di euro di cartolarizzazione di crediti garantiti verso Pmi italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha perfezionato la sua sesta operazione di cartolarizzazione. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il portafoglio sottostante è rappresentato da finanziamenti erogati dalla Banca alle Pmi e garantiti dal Fondo di Garanzia e da Sace, per un valore iniziale complessivo di 725 milioni di euro circa. L’operazione, che ha visto J.P. Morgan SE nel ruolo di arranger, è stata conclusa il 7 agosto 2023 attraverso la società veicolo Progetto Pmi 5 srl. La cartolarizzazione ha previsto l’erogazione di una facility senior per un importo pari a 500 milioni di euro da parte di J.P. Morgan Chase Bank, Na, nel ruolo di original senior lender, e l’emissione di titoli di classe junior sottoscritti integralmente dalla Banca per un importo pari a circa 225 milioni di euro. (segue) (Com)