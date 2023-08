Credito: Banca Progetto, 725 milioni di euro di cartolarizzazione di crediti garantiti verso Pmi italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale operazione si inquadra nella strategia complessiva di diversificazione degli investitori istituzionali e consolidamento delle fonti di finanziamento di Banca Progetto, a supporto di una crescita sostenibile del business. Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finint e di Bnp Paribas - divisione Securities Services. Orrick, Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di transaction legal counsel, mentre Chiomenti Studio Legale ha agito in qualità di originator legal counsel. (Com)