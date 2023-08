Governo: riunione Lega su economia, "giusto intervento su banche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso a Roma una riunione della Lega sull’economia. Presenti, tra gli altri, il ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L’obiettivo per la prossima legge di bilancio è lavorare su aumenti di stipendi e decontribuzione”, si legge in una nota del partito. “Emerge grande soddisfazione per questi primi nove mesi di lavoro concreto: nella Lega c’è la convinzione che il prelievo sui maxi margini delle banche - che hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo - sia la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie e imprese”, conclude. (Rin)