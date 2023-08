Kazakhstan: avvelenamento in centro per l’infanzia, una sostanza tossica potrebbe essere la causa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sostanza tossica di origine sconosciuta potrebbe essere la ragione dell’avvelenamento di sette bambini la scorsa settimana in un centro di assistenza per l’infanzia a Karaganda, nel centro del Kazakhstan. È quanto, secondo l’agenzia di stampa “Kazinform”, la ministra della Salute Azhar Giniyat ha detto ai suoi colleghi durante una riunione governativa ad Astana. Si tratta dei risultati dell’indagine preliminare sull’episodio. Le autorità escludono che dietro l’incidente vi sia un’intossicazione alimentare o una malattia infettive. L’avvelenamento a Karaganda ha provocato la morte di un bambino e il ricovero di altri sei in terapia intensiva. Due di questi sarebbero ancora in condizioni critiche. (Res)