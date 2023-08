Marcinelle: Tajani, giusto rendere onore a chi è caduto sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre giusto rendere onore a chi è caduto sul lavoro. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stampa al sito di Bois du Cazier dove è in corso la commemorazione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle. “La giornata di oggi ricorda i caduti sul lavoro in tutto il mondo e i nostri italiani sono un esempio. Non dobbiamo scordare il loro sacrificio”, ha detto Tajani. I nostri connazionali dopo la Seconda guerra mondiale “hanno lasciato il loro Paese per venire a lavorare qui” in “condizioni che non possiamo neanche immaginare”, ha aggiunto. “Grazie al loro sacrificio l’Italia è cresciuta, ed è nata la Comunità del carbone e dell’acciaio”, ha affermato Tajani. “Chi guarda al proprio passato e ricorda chi ha fatto sacrifici, può avere un futuro diverso e guardare con ottimismo al futuro. Chi dimentica rischia di non avere futuro perché ciò che abbiamo lo hanno costruito queste persone”, ha proseguito il ministro. “Se non ci fosse stato questo capitale umano il Belgio non sarebbe stato un Paese ricco, così come nel caso dei tanti lavoratori italiani che dal sud sono andati verso il nord. Il lavoro è dignità e libertà”, ha detto Tajani. (Beb)