Etiopia-Corea del Sud: ministro Esteri Jin in visita ad Addis Abeba

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, è arrivato ad Addis Abeba per una visita ufficiale di tre giorni. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri etiope in una nota, al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Bole, Jin è stato accolto dall'ambasciatore Mesganu Arga, ministro di Stato per gli Affari esteri dell'Etiopia. Jin incontrerà più tardi oggi gli alti funzionari del governo etiope per discutere i modi per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale e multilaterale tra i due Paesi. (Res)