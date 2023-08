Georgia: ambasciatore Surguladze, 15 anni fa invasione russa pose minaccia a sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'agosto del 2008, la Russia, violando l'integrità territoriale della Georgia e tentando di ridisegnare con la forza i confini di uno Stato sovrano, ha posto una minaccia chiara all'architettura di sicurezza della regione e dell'intera Europa. E' quanto si legge in un breve commento dell’ambasciatore georgiano in Italia Konstantine Surguladze in un commento rilasciato in occasione del 15mo anniversario dell'aggressione militare della Russia contro la Georgia. "Dopo 15 anni la Federazione Russa continua l'occupazione militare delle regioni georgiani - Abkhazia e Tskhinvali/Ossezia del Sud, ignorando le norme ed i principi fondamentali del diritto internazionale. La Federazione Russa continua tuttora a violare i suoi obblighi internazionali, rifiutandosi attuare appieno l'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'Ue. La Russia espande il suo controllo illegale nei territori occupati, aggravando la situazione umanitaria e di sicurezza sul terreno attraverso varie azioni illegali come l'installazione di recinzioni di filo spinato e barriere artificiali lungo la linea dell’occupazione, limitazione del movimento della popolazione colpita dal conflitto, detenzioni illegali e così via", ha affermato Surguladze. (segue) (Res)