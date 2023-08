Georgia: ambasciatore Surguladze, 15 anni fa invasione russa pose minaccia a sicurezza europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha proseguito l'ambasciatore, "la creazione di uno spazio sociale ed economico comune con i territori occupati e la firma di vari cosiddetti “accordi” di integrazione, rafforza un effettivo controllo russo sul terreno e isola ulteriormente le persone dal resto della Georgia e dalla comunità internazionale". "La potenza occupante continua ad impedire l'accesso alle organizzazioni internazionali e l'istituzione di meccanismi di sicurezza internazionale sul terreno. L'accesso alle regioni dell'Abkhazia e di Tskhinvali è persino negato alla missione di monitoraggio dell'Ue (Eumm), nonostante il suo mandato. La Georgia persegue inequivocabilmente la politica di risoluzione pacifica del conflitto Russo-Georgiano ed è determinata ad utilizzare gli strumenti diplomatici e legali, continuando una stretta cooperazione con i suoi partner internazionali per garantire la disoccupazione dei suoi territori e lo sviluppo pacifico del paese. La Georgia continua a impegnarsi in modo costruttivo nei colloqui internazionali di Ginevra, che è l'unico formato che affronta la questione dell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'Ue. Il Governo georgiano adotta misure per facilitare la riconciliazione e il rafforzamento della fiducia tra le comunità divise dalla linea dell’occupazione e per costruire un futuro europeo comune", ha affermato Surguladze . (segue) (Res)