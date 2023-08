Terrorismo: misure cautelari per nove anarchici tra Genova e Carrara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore della mattina odierna la Polizia di Stato di Genova, La Spezia e Massa Carrara, sta dando esecuzione a nove misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Genova su richiesta della locale Procura della Repubblica per i reati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, a carico di altrettanti militanti anarco-insurrezionalisti appartenenti alla compagine afferente al circolo anarchico "Goliardo Fiaschi" di Carrara (MS). L'indagine dei poliziotti della Digos unitamente a personale del Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo interno della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha consentito di provare l'esistenza di un'associazione con finalità di terrorismo dedita, tra l'altro, all'ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione della pubblicazione clandestina denominata "Bezmotivny – Senza Motivo", quindicinale divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista, la cui prima edizione risale al dicembre 2020. (segue) (Com)