Terrorismo: misure cautelari per nove anarchici tra Genova e Carrara (2)

- Un indagato di 27 anni sarà sottoposto alla misura della custodia in carcere, tre indagati, di età compresa tra 56 e 35 anni, agli arresti domiciliari, mentre altri cinque – di età compresa tra i 47 e i 29 anni - all'obbligo di dimora. Nell'ambito dell'operazione denominata "Scripta Scelera", saranno eseguite a carico di tutti gli indagati, dieci perquisizioni locali, personali ed informatiche nelle province di Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L'Aquila e Perugia con il concorso delle Digos competenti per territorio. Sono sottoposti a perquisizione anche il citato circolo libertario "Goliardo Fiaschi" di Carrara e la tipografia "Avenza Grafica" sita a Massa - quest'ultima anche oggetto di sequestro – luogo ove veniva stampato clandestinamente il periodico d'area "Bezmotivny". (Com)