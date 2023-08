Camorra: confiscati beni per un milione a imprenditore Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso, nell’ambito di procedimento di prevenzione, dalla Sezione riesame e misure di prevenzione del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia, avente ad oggetto società, beni mobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre un milione di euro, riconducibili a Gennaro Ferrara di Cava de' Tirreni. Il decreto di confisca è stato emesso all’esito delle risultanze della complessa attività investigativa svolta dalla Sezione Dia di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale qualificata del "proposto" e all’individuazione degli asset patrimoniali e finanziari riconducibili al medesimo, ai componenti del suo nucleo familiare ed ad una individuata persona fisica “prestanome”. Il Tribunale in via cautelare, aveva già ritenuto accertata la pericolosità sociale qualificata del "proposto" in virtù del suo coinvolgimento in articolate indagini circa collegamenti con il "clan" Bisogno, operante in Cava de' Tirreni, tant’è che aveva emesso, in via cautelare, decreto di sequestro ex art. 20 D. Lgs. 159/2011. (segue) (Com)