Camorra: confiscati beni per un milione a imprenditore Salernitano (2)

- Ferrara è stato condannato con sentenza irrevocabile ed è stato recentemente sottoposto ad una misura cautelare personale e patrimoniale all’esito di indagini per i reati di estorsione, usura trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo di attività finanziarie. Sulla base delle risultanze delle indagini patrimoniali svolte dalla Dia, su delega della Direzione distrettuale antimafia, è stata documentata l’esistenza di una sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale del proposto e dei suoi familiari. Il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca di svariate attività commerciali nei settori alimentari e della distribuzione carburanti insistenti nel Comune di Cava de' Tirreni: "Tm distributori di Tarulli Maria & C. S.a.s.", "Bar sportivo Happy Days 2 di Giuseppe Ferrara & C. S.a.s.", "Peccati di gola di Ferrara Jessica & C. S.a.s.", "Ditta Individuale Tarulli Maria", "Happy Days 2 Arcara S.R.L.", nonché rapporti finanziari e beni mobili registrati, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. (Com)