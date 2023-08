Roma: incendio in negozio di bici elettriche al Circo Massimo, nessuna persona coinvolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumo nero e batterie carbonizzate. Ieri sera intorno alle 18:30 i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per sedare un incendio scoppiato in un negozio di biciclette elettriche in via dei Cerchi, al Circo Massimo. Sul posto sono intervenute la squadra di Ostiense e il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott, il rapper americano che si è esibito ieri sera in un concerto al Circo Massimo. Le fiamme hanno avvolto l'attività, in affitto, e diverse batterie a litio, che sono rimaste carbonizzate. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse, interessando altre attività commerciali. Sul posto anche i vigili urbani e la polizia di Roma Capitale.(Rer)