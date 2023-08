Imprese: Germania, Fraport stima utile netto fra i 300 e i 420 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fraport, l'operatore dell'aeroporto di Francoforte, ha stimato utili ante interessi, imposte e ammortamenti di 1,20 miliardi di euro nel 2023, mentre l’utile netto si attesterà tra 300 e 420 milioni di euro. "Stiamo assistendo a una ripresa sostenuta della domanda di passeggeri in tutto il nostro portafoglio di aeroporti globali", ha dichiarato l’amministratore delegato Stefan Schulte in una nota, osservando che il gruppo si aspetta che il traffico passeggeri cresca ulteriormente all'aeroporto di Francoforte durante l'intero anno. I risultati del primo semestre sono stati sostenuti da una continua ripresa del numero di passeggeri nella rete aeroportuale globale di Fraport, con un traffico nella sua base di Francoforte in crescita del 29,1 per cento nei primi sei mesi del 2023. La domanda di viaggi per motivi di piacere, che ha fatto salire i prezzi dei biglietti e aumentato i profitti delle compagnie aeree e degli operatori aeroportuali dalla fine delle restrizioni dovute alla pandemia lo scorso anno, mostra pochi segni di cedimento nonostante la compressione dei redditi delle famiglie a causa dell'elevata inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse. L'Ebitda di Fraport è aumentato del 17,9 per cento a 481,4 milioni di euro nella prima metà dell'anno, mentre i ricavi del gruppo sono aumentati del 33,8 per cento a 1,8 miliardi di euro. (Geb)