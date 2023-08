Serbia: premier Brnabic, maltempo ha provocato danni per "centinaia di milioni di euro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha valutato in "centinaia di milioni di euro" il danno causato dall'ondata di maltempo che ha colpito il Paese a più riprese dal 19 al 24 luglio scorsi. Dopo aver visitato l'area colpita dalla violenta tempesta, Brnabic ha dichiarato che "circa 12 mila appartamenti e case e poco più di mille edifici pubblici sono stati danneggiati o distrutti", e che il danno è misurabile "in centinaia di milioni di euro". Lo riporta la stampa locale. "Le due priorità assolute per il risanamento sono gli edifici residenziali e le scuole primarie e secondarie, in modo che i bambini possano iniziare la scuola il primo settembre, seguite dalle strutture sanitarie", ha affermato la premier, la quale ha aggiunto che le città del nord di Novi Sad e Backa Palanka sono state le più colpite dalla violenta tempesta.(Seb)