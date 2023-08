Colombia: Eln rivendica cattura di due membri del Clan del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno prima di avviare il "cessate il fuoco" con il governo della Colombia, l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha catturato due presunti esponenti della banda armata Clan del Golfo. Lo ha reso noto ieri lo stesso Eln, rendendosi disponibile a consegnare i paramilitari alle autorità. "Il giorno mercoledì 2 agosto è stato catturato un paramilitare del Clan del Golfo dal nome Alexis Chocho Chamacuro", rende noto la'Eln su X (la rete sociale prima nota come Twitter). L'uomo "realizzava compiti di intelligence e raccolta di informazioni per 'Carenina', comandante del Clan del Golfo", si legge ancora. "Lo stesso giorno alle 6 è stato preso Eiler Lizalda, elemento agli ordini di 'Manuel', comandante del Clan del Golfo. (...) In suo potere è stato trovato un revolver calibro .38", aggiunge il comunicato. La formazione armata ha fatto sapere che metterà i due catturati "a disposizione" del tavolo permanente che vigila sul cessate il fuoco. L'obiettivo è quello di garantire che non si stanno infrangendo gli accordi presi con il governo. L'Eln aveva nei giorni precedenti avvertito le autorità che non avrebbe interrotto le azioni contro il "Clan", ritenuto responsabile di azioni contro la popolazione locale. Nel comunicato si precisa che i due catturati hanno riconosciuto la loro appartenenza alla banda armata rivale, nonostante la popolazione locale abbia detto trattarsi di rappresentanti delle comunità. (segue) (Mec)