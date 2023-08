Colombia: Eln rivendica cattura di due membri del Clan del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Clan del Golfo”, noto anche con il nome “los Urabenos”, è un’organizzazione nata dalle ceneri dei movimenti paramilitari, divenuto uno dei gruppi criminali più potenti del Paese. Stime ufficiali assegnano alla banda una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento delle esportazioni di droga dalla Colombia. Le autorità colombiane hanno negli ultimi anni intensificato le operazioni di contrasto alla banda, il cui principale asset criminale è la produzione e il commercio di stupefacenti. Il colpo più sostanzioso è stato in questo senso assestato ad ottobre 2021, con l’arresto di Dario Antonio Usuga, tra i fondatori leader indiscusso del “Clan”. Questo, assieme ad altri arresti delle varie fasi dell’operazione “Agamennone” iniziata nel 2015, pare aver sgretolato la compattezza della banda, lasciando intravedere un futuro di un’organizzazione meno strutturata e divisa in piccoli gruppi. (segue) (Mec)