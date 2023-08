Colombia: Eln rivendica cattura di due membri del Clan del Golfo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asse portante dei nuovi documenti, il meccanismo di monitoraggio sul rispetto del "cessate il fuoco", affidato a 22 uffici locali che coprono il centinaio di municipi ad alta frequenza militare, così come vuole una mappa realizzata dai combattenti dell'Eln. Uno strumento il più possibile capillare, ritagliato sulle caratteristiche del conflitto, coordinato da agenzia di monitoraggio regionali e nazionali, con squadre composte da da rappresentanti dell'Eln e della forza pubblica. A loro spetterà il compito, tra gli altri, di censire gli incidenti che possono accadere e di attivarsi in compiti di prevenzione dei conflitti. In tutti i livelli saranno presenti membri delle Nazioni Unite, tutti rigorosamente non di nazionalità colombiana. Tutte le segnalazioni prodotte dal meccanismo di monitoraggio vengono trasmesse al "tavolo di dialogo" sul cessate il fuoco, perché elabori strategie e coordini l'evolversi del processo. (segue) (Mec)