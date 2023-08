Imprese: Unicredit, acquistate in seconda tranche 9,5 milioni azioni proprie al 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 4 agosto 2023, a partire dall’avvio della seconda tranche del Programma di Buy-Back 2022, UniCredit ha acquistato un totale di 9.546.855 azioni, pari allo 0,49 per cento del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 214.355.752,23 euro. Lo rende noto Unicredit sottolineando che alla medesima data, tenuto conto degli acquisti effettuati nel corso della Prima Tranche del programma di Buy-Back 2022 conclusasi in data 29 giugno 2022, UniCredit ha acquistato, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 31 marzo 2023, complessive 134.583.028 azioni proprie pari al 6,93 per cento del capitale sociale.(Rin)