Sudan: l’Egitto propone un piano d’azione per risolvere la crisi

- L’Egitto ha proposto un “piano d’azione” per risolvere la crisi in Sudan che comprende le componenti militare, di sicurezza, politica e umanitaria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un'intervista all’emittente televisiva "Al Qahera" dopo un incontro con i Paesi confinanti con il Sudan tenuto ieri nella capitale del Ciad, N'Djamena, con l’obiettivo di fermare il conflitto in corso da più di tre mesi tra Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido. “Il piano d'azione per risolvere la crisi del Sudan sarà sottoposto ai leader dei paesi vicini per l'approvazione", ha detto Shoukry, aggiungendo che “l'attuazione degli elementi del piano inizierà immediatamente dopo il via libera dei leader dei paesi confinanti con il Sudan". A seguito della riunione ministeriale in Ciad, il capo della diplomazia egiziana si è recato in Tunisia per colloqui con l’omologo del Paese nordafricano, Nabil Ammar. (Cae)