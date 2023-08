Spagna: morto a 95 anni il ciclista Federico Martin Bahamontes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclista spagnolo, Federico Martin Bahamontes è morto oggi all'età di 95 anni a Valladolid. Soprannominato "l'aquila di Toledo", è stato il primo ciclista iberico a vincere il Tour de France nella storia della competizione nel 1959. Da qualche tempo era costretto su una sedia a rotelle per un disturbo causato da una frattura osteoporotica. Per questo motivo, da giugno era ricoverato all'ospedale Benito Menni di Valladolid per ricevere cure di riabilitazione. (Spm)