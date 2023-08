Egitto: scadenza rate Fmi per 847,9 milioni di dollari ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto deve rimborsare al Fondo monetario internazionale (Fmi) un totale 847,9 milioni di dollari nel solo mese di agosto. Si tratta in particolare di tre rate suddivise in 347,8 milioni di dollari il primo agosto per gli interessi sui saldi del Fondo in Egitto; di altri 119,4 milioni in scadenza al 3 agosto per la linea di credito erogata dall’Fmi nel 2016; più altri 340,5 milioni il 10 agosto per la rata del programma di finanziamento di emergenza in risposta alla crisi del coronavirus. L'Egitto sta cercando di riprendere il programma di facilitazione creditizia estesa da 3 miliardi di dollari avviato con il Fondo monetario internazionale la scorsa estate, di cui però ha ricevuto solo la prima tranche di 347 milioni di dollari. Il Paese delle piramidi sta difatti lavorando per completare la sua prima revisione finanziaria dopo mesi di ritardo. (Cae)