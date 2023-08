Giappone: salari reali in calo per il 15mo mese consecutivo a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali in Giappone hanno registrato una contrazione dell'1,6 per cento su base annua a giugno, in calo per il 15mo mese consecutivo a causa dell'inflazione. Il calo dei salari reali riflette il continuo aumento dei prezzi di generi alimentari, energia e beni di consumo, cui contribuiscono l'indebolimento dello yen e il conflitto in Ucraina. I salari nominali, inclusi gli straordinari, sono aumentati del 2,3 per cento a 462.040 yen (circa 3.200 dollari) in aumento per il 18mo mese consecutivo, secondo i dati del ministero della Salute, del lavoro e del welfare. I dati pubblicati dal governo giapponese certificano anche una riduzione della spesa delle famiglie del 4,2 per cento su base annua a giugno, in calo per il quarto mese consecutivo. (segue) (Git)