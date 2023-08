Niger: Blinken, determinati a ripristinare l'ordine costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il golpe verificatosi il 26 luglio scorso in Niger rappresenta una distruzione dell'ordine costituzionale in quello Stato, e gli Stati Uniti sono determinati a porvi rimedio. Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Al Jazeera". "Noi, come molti altri Paesi in tutta l'Africa - e in particolare l'Ecowas, che riunisce molti Paesi dell'Africa Occidentale - siamo determinati a ristabilire l'ordine costituzione", ha affermato il segretario, secondo cui "è su questo che si concentra ora il lavoro di tutti noi". (Was)