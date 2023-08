Usa-El Salvador: Blinken incontra l'omologa Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington la ministra degli Esteri di El Salvador, Alexandra Hill. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'incontro è servito a discutere le priorità nell'ambito delle relazioni bilaterali e una serie di questioni regionali. Blinken e Hill hanno discusso anche le sfide affrontate dal El Salvador per conseguire la prosperità economica. Blinken ha ribadito che Washington continuerà a collaborare per far fronte a sfide come le migrazioni e per promuovere buone pratiche di governo e il rispetto dei diritti umani. (Was)