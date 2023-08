Ucraina: Blinken, ruolo Brasile critico per riattivazione accordo sui corridoi del grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo del Brasile e del suo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, è cruciale per giungere al ripristino dell'accordo sui corridoi del grano ucraino nel Mar Nero, sospeso dalla Russia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista concessa a "Globo News". Il segretario ha dichiarato che per effetto della sospensione dell'accordo e della minor disponibilità di cereali sul mercato globale, i prezzi sono aumentati anche per i Paesi che non ricevevano direttamente forniture dall'Ucraina. "Abbiamo 250 milioni di persone nel mondo che versano in uno stato di insicurezza alimentare, e quanto è accaduto negli ultimi anni è una conseguenza di più fattori", ha ammesso il segretario, citando anche i cambiamenti climatici e la pandemia di Covid-19. "Ci troviamo di fronte a una grande sfida, che costituisce nel creare maggior sicurezza alimentare in modo sostenibile, a prescindere dai conflitti e dal cambiamento climatico". (Was)