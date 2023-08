Giappone-Cina: Tokyo non conferma fuga informazioni sensibili a seguito di attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone non è in grado di confermare la compromissione di informazioni sensibili a seguito dell'attacco informatico che la Cina avrebbe sferrato contro le reti informatiche della Difesa giapponese, come rivelato dal quotidiano "Washington Post". Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato che Giappone e Stati Uniti erano e restano in contatto costante a più livelli per assicurare la reciproca sicurezza informatica, confermando in apparenza le indiscrezioni del quotidiano, secondo cui dopo l'attacco cinese i vertici dell'Agenzia di sicurezza nazionale Usa (Nsa) sono volati a Tokyo per consultazioni con il ministero della Difesa locale. "A causa della natura della questione non sono in grado di fornire ulteriori dettagli in merito alle comunicazioni, ma non abbiamo confermato il fatto che a seguito degli attacchi siano trapelate informazioni di sicurezza", ha detto il portavoce. (segue) (Git)