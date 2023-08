Pakistan: avvocati ex premier Khan presentano istanza di rilascio su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati dell'ex primo ministro del Pakistan Imran Khan hanno presentato oggi una istanza per la scarcerazione su cauzione dell'ex premier, arrestato sabato 5 agosto e condannato a tre anni di reclusione per corruzione. La condanna comporta l'estromissione di Khan dalle prossime elezioni. Ieri gli avvocati dell'ex premier e leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) hanno denunciato che quest'ultimo è detenuto in una cella “piccola e sporca” del carcere di Attock, non lontano dalla capitale Islamabad. Uno dei suoi avvocati, Naeem Panjutha, ha potuto incontrare il 70enne politico per la prima volta dal giorno dell’arresto. Dopo essere stato estromesso dal governo nell’aprile del 2022 a seguito di una mozione di sfiducia, Khan è stato arrestato per la seconda volta nel giro di tre mesi e condannato a tre anni di carcere con l’accusa di corruzione. (segue) (Inn)