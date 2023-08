Credito: Tajani, con tassa extraprofitti ripariamo ad errori Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sugli extraprofitti delle banche è la risposta del governo all'aumento dei tassi della Banca centrale europea (Bce). Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al "Corriere della Sera". Secondo Tajani, non si tratta di una misura contro le banche, "ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui". Rispondendo a potenziali critiche, il vicepremier ha aggiunto che "la misura dura soltanto un anno, e in ogni caso potrà essere approfondita in Parlamento". (Res)