Usa: elezione speciale in Ohio su emendamento a proposte di legge di iniziativa popolare

- Più di mezzo milione di elettori dell'Ohio si sono già recati alle urne per una elezione speciale incentrata sulla "Questione 1", un emendamento proposto dai Repubblicani che renderebbe significativamente più difficile emendare la costituzione statale e inasprirebbe significativamente i requisiti per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il voto presenta implicazioni immediate per una proposta di legge a tutela del diritto all'interruzione della gravidanza presentata dalle associazioni pro-aborto che hanno raccolto 700mila firme, e che potrebbe essere votata nello Stato il prossimo novembre. Se la "Questione 1" verrà approvata dagli elettori dell'Ohio, al soglia per la presentazione proposte di iniziativa popolare aumenterà dalla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto al 60 per cento. (Was)