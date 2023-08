Africa: Blinken, ripristino corridoi per il grano ucraino prioritario per sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sollecitare il presidente della Russia Vladimir Putin a riattivare l'accordo per i corridoi del grano ucraino sul Mar Nero è l'azione più immediata e importante che si possa assumere per assicurare la sicurezza alimentare al Continente africano. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Al Jazeera". Il segretario ha ricordato di aver personalmente annunciato la scorsa settimana un nuovo contributo statunitense di 350 milioni di dollari per l'assistenza alimentare a 11 Paesi africani e ad Haiti. "Dall'aggressione della Russia all'Ucraina (...) gli Stati Uniti hanno fornito 14 miliardi e mezzo per rafforzare la sicurezza alimentare dei Paesi in tutto il mondo, e in particolare in Africa", ha detto Blinken, secondo cui l'azione di Washington "si concentra su due fronti: fare tutto il possibile per dare ai Paesi l'assistenza emergenziale di cui hanno bisogno, ma anche lavorare contemporaneamente per aiutare i Paesi a costruire la loro capacità produttiva sostenibile". (Was)