Brasile: riunione ministri Esteri e Ambiente, inizio lavori IV Assemblea Paesi amazzonici (4)

- Il capo dello stato ha definito in diverse occasioni l'evento "una pietra miliare, l'obiettivo più importante mai raggiunto nelle discussioni sulla questione climatica". Per Lula, il vertice sarà l'occasione per dimostrare quanto sia possibile che i paesi apportino cambiamenti significativi se hanno buona volontà, annunciando che l'incontro si chiuderà con "un documento congiunto di tutti i Paesi che hanno foreste in modo da arrivare insieme alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici (Cop28), negli Emirati Arabi Uniti (Eau). (Brb)