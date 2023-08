Niger: Usa in costante contatto con Bazoum, colloqui anche con Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti si mantiene in stretta comunicazione con Mohamed Bazoum, presidente democraticamente eletto del Niger, destituito dieci giorni fa. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Siamo in contatto con il presidente Bazoum. Funzionari del dipartimento di Stato hanno parlato con lui oggi" e "abbiamo avuto colloqui nel corso del fine settimana", ha detto Miller durante il consueto briefing con la stampa. "Rimaniamo in contatto con altri leader della regione. Al tempo stesso, il segretario di Stato (Antony Blinken) ha parlato con il ministro degli Esteri della Francia (Catherine Colonna), su come risolvere la situazione e ripristinare l'ordine costituzionale", ha aggiunto. (Was)